Νικ Κύργιος: «Είναι εγωιστικό να διεξαχθεί το US Open» (pics)

Μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς που δήλωσε ότι δεν είναι προτεραιότητα του η συμμετοχή στο US Open ο Νικ Κύργιος πήρε θέση κατά της διεξαγωγής του Grand Slam της Νέας Υόρκης.

Ο Αυστραλός τενίστας επισημαίνει με ανάρτηση του στο twitter πως είναι εγωιστικό από την ATP και την USTA να κάνουν τους αγώνες ενώ οι ΗΠΑ έχουν "πληγωθεί" από τον covid-19 και από τις διαδηλώσεις μετά από την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Η ATP κάνει προσπάθειες να διεξαχθεί το US Open όπως έχει προγραμματιστεί. Αυτό είναι εγωιστικό με τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Προφανώς τον covid-19 αλλά και τις ταραχές. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλα αυτά πριν επιστρέψει το τένις», έγραψε ο Νικ ο οποίος σε νέο tweet κάλεσε τους Big3 να πάρουν θέση...

The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 11, 2020