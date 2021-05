Μετά από 2.16' και αφού έσβησε ματς πόιντ η Πέτρα Κβίτοβα είναι στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Η Τσέχα που είναι στο Νο12 κόσμου και πρώην Νο2 βρέθηκε πίσω με 7-6 (3), 6-5 με την Γκρετ Μίνεν (Νο125) να έχει ματς πόιντ αλλά το έσβησε και επικράτησε με 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1!

Η Πέτρα Κβίτοβα το 2020 είχε φτάσει έως τα ημιτελικά στο Roland Garros αλλά η 23χρονη Βελγίδα λίγο έλειψε να την γυρίσει 11 χρόνια πίσω και να γίνει η πρώτη παίκτρια μετά από το 2010 που θα την αποκλείσει στην πρεμιέρα της στο Παρίσι.

Petra Poise @Petra_Kvitova keeps her cool to move past Minnen 6-7(3), 7-6(5), 6-1 in her opening match.#RolandGarros pic.twitter.com/R97gHaQ9t4

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021