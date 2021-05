Τσιτσιπάς: «Δεν πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία, δημιούργησε την» (vid)

Αν και στη Γαλλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στον Βρετανό Ουίνστον Τσόρτσιλ στη συνέντευξη του εν όψει της πρεμιέρας του στο Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 και είναι από τα φαβορί για τον τίτλο στο Παρίσι περιέγραψε την θεωρία του για τις ευκαιρίες που πρέπει να φτιάχνει κάποιος στη ζωή του χρησιμοποιώντας μια φράση του Τσόρτσιλ.

«Έχω το δικό μου ρητό, που το δημιούργησα περίπου πριν 6 χρόνια και έχω μείνει σ' αυτό: «Δεν πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία, δημιούργησέ την». Είναι κάτι που μου ταιριάζει. Ένα άλλο ρητό που θαυμάζω πολύ, νομίζω είναι του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Όταν ήμουν 20, με ανησυχούσε τι πίστευε ο κόσμος για μένα. Όταν ήμουν 40, σταμάτησε να με απασχολεί τι πίστευε o κόσμος για μένα. Στα 60, συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά που νόμιζα ότι πίστευαν οι άλλοι για μένα δεν ίσχυαν.

Πιστεύω πως δεν έχει σημασία πως σε βλέπει ο κόσμος και πως σε αντιλαμβάνεται. Αυτό που έχει σημασία είναι οι ιδέες σου, οι σκέψεις σου. Αυτό είναι που σε εκπροσωπεί. Κάποιες φορές, όταν σκέφτεσαι τι πιστεύει ο κόσμος για σένα, μπορεί να γίνει πιο σημαντικό απ' αυτό που πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου. Αυτό σε κρατάει πίσω, σε εμποδίζει να προχωρήσεις. Γι' αυτό μ' αρέσει κι αυτό το ρητό, είναι ένα καλό μάθημα για τη ζωή», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Όσο αφορά συνολικά το τουρνουά είπε: «Θα είναι έκπληξη αν ο Ισπανός φίλος μας δεν κάνει νέους 'πελάτες' για το Γαλλικό Όπεν αυτή τη χρονιά! Επίσης θα είναι μια ωραία έκπληξη για μένα οτιδήποτε πάνω από τα ημιτελικά».

Take your seats...

Philosophy class with @steftsitsipas is in session #RolandGarros pic.twitter.com/sSfKA13ICh

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2021