Στο Παρίσι εκεί όπου το 2009 κατέκτησε το Roland Garros επέστρεψε ο Ρότζερ Φέντερερ .

Ο Ελβετός τενίστας με τους 20 τίτλους Grand Slam δεν αγωνίστηκε σε κανένα Grand Slam μετά από το Australian Open 2020 λόγω επεμβάσεων στο γόνατο και επέλεξε να επιστρέψει στο Παρίσι πριν να παίξει στο αγαπημένο του Wimbledon.

Στο Παρίσι αγωνίστηκε το 2019 για τελευταία φορά και έφτασε στους "4" και φέτος θα συμμετάσχει για 19η φορά.

Προπονήθηκε την Πέμπτη και περιμένει να μάθει ημέρα και παίκτη από τα προκριματικά για την πρεμιέρα του.

Pleasure to have you back, @rogerfederer #RolandGarros pic.twitter.com/Fz7La44Wfa

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021