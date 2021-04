Ο Ρότζερ Φέντερερ ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στο Roland Garros 2021 το οποίο θα διεξαχθεί από τις 30/5 έως τις 13/6 στο Παρίσι.

Ο 39χρονος Ελβετός τενίστας που απείχε λόγω επέμβασης στο γόνατο το 2020 επιστρέφει μετά από το 2019 όπου και έφτασε στους "4" και θα συμμετάσχει για 19η φορά στο Grand Slam του Παρισιού.

Αυτή θα είναι η 19η συμμετοχή του ενώ θυμίζουμε ότι το 2009 κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο του. Πριν από το Roland Garros ο Φέντερερ ανακοίνωσε ότι θα παίξει στη Γενεύη από τις 15 έως τις 22/5.

Δεν θα παίξει όμως στα 2 Masters σε Μαδρίτη και Ρώμη.

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva and Paris Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again.

— Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021