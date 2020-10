Ούτε στα πιο τρελά της όνειρα αυτά που ζει στο Παρίσι αυτές τις ημέρες η Μαρτίνα Τρεβιζάν.

Η Ιταλίδα που είναι στο Νο159 του κόσμου μετά από την Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε στον 4ο γύρο και την Κικί Μπέρτενς και είναι στους "8" στο Roland Garros.

H 26χρονη επικράτησε με 6-4, 6-4 της Ολλανδέζας που είναι στο Νο8 του κόσμου και θα παίξει στον προημιτελικό της Τρίτης με την Ίγκα Σβιάτεκ η οποία έβγαλε νοκ άουτ την Σιμόνα Χάλεπ.

Perfectly placed for a spot in the quarter-finals

"Today I'm here in the quarter-finals... I can't believe it, I'm really honoured to play on this court."

What a fortnight it's been so far for Martina Trevisan...#RolandGarros pic.twitter.com/vtzTdXiXwD

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020