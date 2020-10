Ο Ματέο Μπερετίνι έγινε ο 5ος Ιταλός που προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Roland Garros επίδοση που είναι ρεκόρ για τους γείτονες στην open era σ' όλα τα Grand Slam.

Μετά από τους Σίνερ, Τραβάγκλια, Σονέγκο, Τσετσινάτο και ο Ματέο Μπερετίνι (Νο8) επικράτησε με 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 του Νοτιααφρικανού Χάρις και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Γερμανό Αλτμάγιερ.

Για τους συμπαρτριώτες του βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στον 3ο γύρο αφού ο Τραβάγκλια παίζει με τον Ναδάλ, ο Τσετσινάτο με τον Ζβέρεφ ενώ ο 19χρονος Σίνερ συναντά τον Αργεντινό Κορία και ο Σονέγκο τον Αμερικανό Φριτζ.

Για την ιστορία, εκτός από τους 5 Ιταλούς στους "32" έχουμε και 5 Ισπανούς (Ναδάλ, Μπαουτίστα Αγκούτ, Μαρτίνεζ, Καρμπάλες Μπαένα, Καρένιο Μπούστα).

Συνεχίζει η Μουγκουρούθα

Σε αγώνες στο ταμπλό των γυναικών η πρωταθλήτρια του 2016 Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα επικράτησε με 6-3, 6-2 της Κριστίνα Πλίσκοβα και θα παίξει στον 3ο γύρο με την Αμερικανίδα Κόλινς.

Ακόμη η Γαλλίδα Φερό απέκλεισε την Ριμπάκινα που έχει εξαιρετική παρουσία στο 2020 (5 τελικούς) με 6-3, 4-6, 6-2.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τα αποτελέσματα της Πέμπτης (1/10).

Forza

Make it Italian men in the third round, the most in any Slam in the Open Era: Travaglia, Sinner, Cecchinato, Sonego and Berrettini.#RolandGarros pic.twitter.com/OYLKQ72ImB

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020