Σε ρυθμό προπόνησης ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στους "32" στο Roland Garros.

Ο Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο2 του κόσμου επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης με 6-1, 6-0, 6-3 του Αμερικανού ΜακΝτόναλντ και είναι για 16η φορά σε ισάριθμες χρονιές στον 3ο γύρο.

Αυτή ήταν η 95η νίκη του Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros σε 97 αγώνες και η 25η συνεχόμενη!

Ο Ισπανός πλέον θα περιμένει τον αγώνα του Νισικόρι με τον Τραβάγκλια για να μάθει τον επόμενο αντίπαλο του.

Ο Ράφα Ναδάλ θέλει άλλες 5 νίκες για να κερδίσει το 13ο Roland Garros της καριέρας του.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 5-1 και θα κλείσει το σετ με 6-1 στο σερβίς του.

O Ισπανός θα κάνει μπρέικ με το ... καλημέρα (1-0) στο 2ο σετ και θα φτάσει στο 3-0 (μπρέικ). Το 4ο γκέιμ θα κρατήσει περισσότερο από 8' με τον Ναδάλ να κάνει 2 δοπλά λάθη αλλά να το κερδίζει μετά από 4 ισοπαλίες για να πάει στο 4-0.

Με μπρέικ θα έρθει το 5-0 για τον Ράφα Ναδάλ και θα τελειώσει με 6-0.

Στο 3ο με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και θα κλείσει με μπρέικ το παιχνίδι στο 6-3! Ο Ναδάλ είχε 7/8 μπρέικ πόιντ και ο ΜακΝτόναλντ (0/0).

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.40'. Οι πόντοι ήταν 85-47. O Ναδάλ είχε 31 winners και 15 αβίαστα και ο αντίπαλος του είχε 17 και 28.

95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris That’s @RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/ZUwm9MdAy5 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

A familiar sight Nadal takes the two sets to love lead on Chatrier#RolandGarros pic.twitter.com/JFljFdoUlm — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020