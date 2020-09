Μετά από 3 χρόνια απουσίας ο Άντι Μάρεϊ είναι και πάλι στο Παρίσι για να παίξει στο Roland Garros.

Ο Βρετανός τενίστας που εξασφάλισε κάρτα ελευθέρας έχει ξεκινήσει προπονήσεις στο χώμα και την Τετάρτη ήταν η σειρά του μοιραστεί το κορτ με τον νικητή του 2015 Σταν Βαβρίνκα.

Ο Άντι Μάρεϊ δεν έχει κερδίσει τίτλο στο Παρίσι αλλά έχει παίξει στον τελικό του 2016 όπου και ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Βαβρίνκα είχε αποκλείσει τον Μάρεϊ στον ημιτελικό του 2017 για να χάσει στη συνέχεια από τον Ναδάλ τον τίτλο.

Φέτος έχει συμμετάσχει τόσο στο Australian Open όσο και στο US Open.

Oh, how things have changed since that semi-final in 2017...

Great to have @andy_murray & @stanwawrinka back on Chatrier #RolandGarros pic.twitter.com/d49Y9vwT4Y

