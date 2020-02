Roland Garros: Έτοιμη η οροφή του Philippe Chatrier (pics)

Στο Roland Garros του 2019 ο ημιτελικός ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ντομινίκ Τιμ πέρασε από 40 κύματα για να ολοκληρωθεί...

Η βροχή που έπεφτε στο Παρίσι διέκοψε το παιχνίδι και ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα με νικητή τον Αυστριακό.

Στο ίδιο τουρνουά διακόπηκε επειδή έπεσε η νύχτα ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Κραϊνοβιτς για να συνεχιστεί την επόμενη...

Όλα αυτά τελειώνουν ειδικά για τα ... μεγάλα παιχνίδια. Τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον τελικό!

Τα έργα για το σκέπαστρο στο κεντρικό κορτ το "Philippe Chartier" ολοκληρώθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που είχε οριστεί!

Το Roland Garros 2020 θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου.

Επίσης οι διοργανωτές αύξησαν την χωρητικότητα στο Philippe Chatrier και πλέον θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 15.000 θεατές και το Suzanne Lenglen έως 10.000.

The last piece has finally been fitted and Philippe-Chatrier court’s roof is ready for use. Here’s everything you need to know >> https://t.co/DQ1xm4ebUb pic.twitter.com/yRcvPWO9QR

— Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2020