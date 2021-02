Πρωταθλήτριες στο διπλό στο Australian Open στέφτηκαν η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Ελίζ Μέρτενς.

Η Λευκορωσίδα και η Βελγίδα επικράτησαν με 6-2, 6-3 των Κρετσίκοβα/Σινιάκοβα στον τελικό που διεξήχθη στη Rod Laver Arena και έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου με την πρώτη προσπάθεια.

Η Ελίζ Μέρτενς και η Αρίνα Σαμπαλένκα είχαν κερδίσει και το US Open 2019 όταν στον τελικό είχαν "υποτάξει" την Βικτόρια Αζαρένκα και την Άσλεϊ Μπάρτι.

