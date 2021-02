Η Σερένα Ουίλιαμς είναι και πάλι εδώ! Η σπουδαία Αμερακανίδα τενίστρια παίζοντας στα 39 της ως έφηβη επέστρεψε στα ημιτελικά του Australian Open .

H Αμερικανίδα με τους 23 τίτλους Grand Slam 'κατάπιε" με 6-3, 6-3 σε 1.21' το Νο2 του κόσμου Σιμόνα Χάλεπ και προκρίθηκε στον 9ο ημιτελικό της στο Australian Open το οποίο και έχει κατακτήσει 7 φορές.

Η Σερένα Ουίλιαμς επέστρεψε στα ημιτελικά στη Μελβούρνη για πρώτη φορά μετά από το 2017 όπου και είχε κερδίσει την κούπα και θα παίξει την Πέμπτη με το Νο3 του κόσμου την Ναόμι Οσάκα.

Αυτή ήταν η 10η νίκη σε 13 αγώνες της Σερένα Ουίλιαμς επί της Σιμόνα Χάλεπ.

Αυτός θα είναι ο 40ος ημιτελικός της σε Grand Slam εκεί όπου έχει 23 τίτλους σε 33 τελικούς.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Σερένα Ουίλιαμς στο 1ο σετ αφού θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0. Άμεση όμως θα είναι η αντίδραση της Σιμόνα Χάλεπ που θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 2-1 και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Η Αμερικανίδα θα πάρει ξανά προβάδισμα (3-2) και με το 2ο μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ με 4-2! Η Ρουμάνα θα μειώσει σε 5-3 αλλά η Σερένα με love service game θα κλείσει σε 36' το σετ (6-3).

Η Ουίλιαμς είχε 14 winners και 13 αβίαστα και η Χάλεπ 4 winners και 4 αβίαστα.

Στο 2ο σετ τα μπρέικ "πέφτουν" ... βροχή. Θα προηγηθεί 2-0 με μπρέικ η Χάλεπ και η Σερένα θα μειώσει σε 2-1 με μπρέικ. Νέο μπρέικ για το 3-1 για την Ρουμάνα και άμεση απάντηση με μπρέικ από την Αμερικανίδα για το 3-2.

Θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Θα τα σβήσει η Χάλεπ και θα αντισταθεί σε 2 ακόμη (5 σύνολο) αλλά με την 6η ευκαιρία η Σερένα θα τα καταφέρει και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3!

Με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-3!

Ladies and gentleman, Serena 'Defence' Williams

On her sixth attempt, @serenawilliams holds firm to break Simona Halep and lead 4-3 in the second set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/c5t6xmLzMG

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021