Australian Open: Για 3η σερί χρονιά στους "8" η Μπάρτι (vids)

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Άσλεϊ Μπάρτι θα προκριθεί στους "8" του Australian Open .

To 2019 είχε σταματήσει στους "8", το 2020 στους "4" και φέτος έχει την ευκαιρία να βρεθεί και πάλι στους "4" αφού αντίπαλος της είναι η πιο αδύναμη Καρολίνα Μούτσοβα και να διεκδικήσει τη συνέχεια μια θέση στον τελικό.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-3, 6-4 την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς στον 4ο γύρο ενώ η Τσέχα Καρολίνα Μούτσοβα έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (5),7-5 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς.

Στον αγώνα της Μπάρτι με την Ρότζερς και στο 2ο σετ, η Αυστραλή θα πετύχει 2 μπρέικ για το 2-1 και το 4-1 ενώ με το σερβίς της θα φτάσει στο 5-1. Η Αμερικανίδα μειώνει σε 5-3 με μπρέικ και κρατάει το σερβίς της για το 5-4.

Τελικά θα επικρατήσει η Μπάρτι με 6-4 και θα πάρει την πρόκριση.

Στα προημιτελικά του Australian Open 2021 υπάρχουν 3 Αμερικανίδες που είναι η Σερένα Ουίλιαμς, η Τζένιφερ Μπράντι και η Τζέσικα Πέγκουλα.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών στις γυναίκες:

Μπάρτι-Μούτσοβα

Σερένα Ουίλιαμς-Χάλεπ

Οσάκα-Ισιέ

Πέγκουλα-Μπράντι

