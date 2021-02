Στους "8" του Australian Open προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ .

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε ρεβάνς για τον οδυνηρό αποκλεισμό (6-1, 6-2) της στον 4ο γύρο του Roland Garros 2020 από την Ίγκα Σβιάτεκ κερδίζοντας την με ανατροπή με 3-6, 6-1, 6-4 στη Μελβούρνη.

Η Σιμόνα Χάλεπ που ήταν φιναλίστ στο Australian Open 2018 προκρίθηκε για 2η σερί χρονιά στους "8" και εκεί θα συναντήσει την Σερένα Ουίλιαμς κόντρα στην οποία έχει 3 νίκες σε 12 αγώνες.

Στο 1ο σετ, η Σβιάτεκ θα προηγηθεί με 4-3 αφού σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3 και θα το κλείσει στο σερβίς της (6-3) σε 38'.

Η Σιμόνα Χάλεπ θα πετύχει πρώτη μπρέικ στο 2ο σετ (2-0) και στο 3-0. Η Πολωνέζα μειώνει σε 3-1 αλλά η Ρουμάνα θα κερδίσει το 5ο γκέιμ (4-1) και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Με την 2η ευκαιρία κάνει μπρέικ (5-1).

Στο 3ο σετ, η Ρουμάνα αρχίζει με μπρέικ (1-0) και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 2-0. Η Σβιάτεκ με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά η Χάλεπ θα "απαντήσει" αμέσως με μπρέικ για το 3-2.

Θα κρατήσει το σερβίς της για το 4-2 αλλά μειώνει σε 4-3 η Σβιάτεκ. Δύσκολα η Ρουμάνα θα φτάσει στο 5-3 αντίθετα με την Πολωνέζα που με love service game μειώνει σε 5-4. Η Χάλεπ θα έχει τριπλό ματς πόιντ και θα κλείσει στο 6-4.

