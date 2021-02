Το όνειρο του ζει αυτές τις ημέρες στη Μελβούρνη και στο Australian Open ο Ασλάν Καράτσεφ.

Ο 27χρονος Ρώσος που είναι στο Νο114 και κέρδισε μια θέση στο Australian Open μέσω των προκριματικών της Ντόχα έφτασε στα προημιτελικά και έγινε ο πρώτος από την πατρίδα του που τα καταφέρνει στη Μελβούρνη.

O Καράτσεφ που δεν έχει κερδίσει τίτλο στην καριέρα του και δεν είχε καμία εμπειρία σε κυρίως ταμπλό σε Grand Slam έδειξε ξανά την κλάση του και μετά από τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν απέκλεισε και τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Στον αγώνα του 4ου γύρου, ο Καναδός προηγήθηκε με 6-3, 6-1 αλλά ο Ρώσος δεν τα παράτησε. Μετά από 3 ώρες και 25' θα φύγει νικητής από το κορτ έχοντας επικρατήσει με 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4!

Στον προημιτελικό της Τρίτης θα παίξει με τον Τιμ ή τον Ντιμιτρόφ.

From qualifying to the quarterfinal

Who would @AsKaratsev prefer to play out of Thiem or Dimitrov in the next round? #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/rwo2IZL0PG

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021