Australian Open: Προημιτελικός Νο13 για την Σερένα Ουίλιαμς (vids)

Η Σερένα Ουίλιαμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Australian Open.

Με την 91η νίκη της στη Μελβούρνη προκρίθηκε για 13η φορά σε προημιτελικό έχοντας ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του 8ου τίτλου της στο Australian Open.

Η 39χρονη Αμερικανίδα θα κερδίσει στον 4ο γύρο με 6-4, 2-6, 6-4 το Νο7 κόσμου, την φορμαρισμένη Αρίνα Σαμπαλένκα και θα παίξει στον προημιτελικό της Τρίτης με την νικήτρια του αγώνα της Χάλεπ με την Σβιάτεκ.

Στο 3ο και καθοριστικό σετ η Σερένα Ουίλιαμς θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ (3-1) και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για το 4-1! Η Λευκορωσίδα με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Η Αμερικανίδα θα κρατήσει το σερβίς της για το 5-4 και θα έχει διπλό ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ εκεί όπου με μπρέικ θα πάρει την σπουδαία νίκη σε 2.09'.

Serena defeats a gallant Sabalenka 6-4 2-6 6-4 in one of the most intense matches of the tournament #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/lvZBwD3ntJ

We've got ourselves a BATTLE out on Rod Laver Arena as we head to a decider

The hard hitting @SabalenkaA takes the the second set 6-2 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/KSQPd0uZEQ

