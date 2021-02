Για 14η φορά στην καριέρα του ο Ράφα Ναδάλ εξασφάλισε μια θέση στους "16" του Australian Open .

O Ισπανός τενίστας (Νο2) απέκλεισε με 7-5, 6-2, 7-5 τον Βρετανό Άλεξ Ντε Μινόρ και θα διεκδικήσει απέναντι στον Φάμπιο Φονίνι την Δευτέρα μια θέση στον προημιτελικό της Τετάρτης όπου θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Ματέο Μπερετίνι.

Ο Φάμπιο Φονίνι (Νο17) για να φτάσει στον 4ο γύρο κέρδισε με 6-4, 6-3, 6-4τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Ναδάλ με τον Φονίνι έχουν παίξει 16 αγώνες και ο Ισπανός έχει να επιδείξει 14 νίκες.

Αυτή θα είναι η 4η παρουσία του Ιταλού στον 4ο γύρο αλλά ποτέ έως σήμερα δεν έχει προκριθεί στα προημιτελικά.

