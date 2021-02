Ο Ντομινίκ Τιμ παλεύει απέναντι στον Νικ Κύργιο για την πρόκριση στον 4ο γυρο του Australian Open και χρησιμοποιεί και ... όπλα σήμα κατατεθέν του αντιπάλου του.

Ο Αυστριακός που δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση στο 1ο σετ κερδίζει πόντο χτυπώντας το μπαλάκι κάτω από τα πόδια του και χωρίς φυσικά να βλέπει τον αντίπαλο του.

Great tweener by Thiem but loses the point unfortunately #AusOpen pic.twitter.com/XwcYIGeGoh

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) February 12, 2021