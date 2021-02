Στον 3ο γύρο του Australian Open συνεχίζει η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-4, 6-3 την Αμερικανίδα Κόκο Γκάουφ και στους «32» θα παίξει με την Καζάκα Γιούλια Πουτίντσεβα.

Στους "32" συνεχίζει και η Ντόνα Βέκιτς η οποία κέρδισε με 6-2, 6-2 την Νάντια Ποντορόσκα και θα συναντήσει την Κάια Κανέπι.

Η Ανέτ Κονταβέιτ απέκλεισε με 6-7 (5), 6-4, 6-2 την Χέιδερ Γουότσον και θα παλέψει με την Αμερικανίδα Ρότζερς για την πρόκριση στους "16".

Ακόμη η Κριστίνα Μλαντένοβιτς έβγαλε νοκ άουτ την Νάο Χιμπίνο με 7-5,6-1 και θα παίξει με την Πέγκουλα ή την Σόστουρ.

Leaving it all on the court An exhausted Kaja Juvan defeats Mayar Sherif in three sets #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/vUN8Gh2Qib — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021

"Hi mum!" Anett Kontaveit is through to the round and no matter what hour of the day her mother is always watching! #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/JNuPJ2jf0x — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021