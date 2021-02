Australian Open: Ρούμπλεφ και Μπερετίνι συνεχίζουν στη Μελβούρνη (vids)

Με 6-0 σετ ο Αντρέι Ρούμπλεφ συνεχίζει στον 3ο γύρο του Australian Open .

O Ρώσος που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε στον 2ο γύρο τον Βραζιλιάνο Τιάνγκο Μοντέιρο κερδίζοντας τον με 6-4, 6-4, 7-6 (8).

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον «γερόλυκο» Ισπανό Φελισιάνο Λόπεζ.

Άλλος ένας Ρώσος ο Κάρεν Κατσάνοφ απέκλεισε με 6-2, 6-4, 6-4 τον Λιθουανό Μπεράνκις και θ' αγωνιστεί με τον Ματέο Μπερετίνι ο οποίος άφησε εκτός με 6-3, 6-2, 4-6, 6-3 τον Τόμας Μάτσας.

Ο νικητής του αγώνα Μπερετίνι-Κατσάνοφ θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Τσιτσιπά ή τον Ίμερ.

Ακόμη ο Φάμπιο Φονίνι επικράτησε με 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (12) του συμπατριώτη του Λορέντζο Σονέγκο και θα αντιμετωπίσει τον Κουέβας ή τον Ντε Μινόρ.

