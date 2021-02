Australian Open: Πρόκριση για Φονίνι και Μπερετίνι (vids)

Στους "64" του Australian Open συνεχίζουν οι Ιταλοί Φονίνι και Μπερετίνι.

Ο Φάμπιο Φονίνι επικράτησε με 6-4, 6-2, 6-3 του Γάλλου Εμπέρ και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Ιταλό Καρούζο. Από την άλλη ο Ματέο Μπερετίνι που είναι στο Νο9 του ταμπλό έπαιξε και κέρδισε με 7-6 (9), 7-5, 6-3 τον Κέβιν Άντερσον.

Επόμενος αντίπαλος του ο Τσέχος Τόμας Μάτσαχ.

Η 20χρονη Όλγκα Ντανίλοβιτς, κόρη του Σάσα Ντανίλοβιτς, έκανε την έκπληξη και απέκλεισε με 7-5, 3-6, 6-4 την Πέτρα Μάρτιτς και θα παίξει με την Σέλμπι Ρότζερς.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ντανίλοβιτς σε Grand Slam. Αξίζει να σημειώσουμε πως για μεγάλο διάστημα προπονήθηκε στο Βελιγράδι στις εγκαταστάσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς υπό το βλέμμα του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Κόντα εγκατέλειψε τον αγώνα με την Γιουβάν ενώ ήταν στο 6-4, 0-2 και η Σλοβένα προκρίθηκε στον 2ο γύρο όπου θα παίξει με την Αιγύπτια Μαγιάρ Σερίφ.

Μεγάλη έκπληξη έκανε η Ντάρια Γκαβρίλοβα (Νο387) η οποία απέκλεισε με 6-1, 7-5 την Ισπανίδα Νο64 Σορίμπες Τόρμο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλα τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας.

That winning smile @danilovic_olga moves through to the second round after defeating the 16th seed Martic 7-6 3-6 6-4 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ThjUUO2oh3

In the box seat @MattBerrettini secures the second set 7-5 against Kevin Anderson to hold a two sets to love lead on @MCourtArena.

#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/uCqamphkIo

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021