Πιο χαλαρή εκκίνηση δεν είχε φανταστεί η Άσλεϊ Μπάρτι στο Australian Open 2021.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 του κόσμου επικράτησε με 6-0, 6-0 της Ντάνκα Κόβινιτς (Μαυροβούνιο) και θα παίξει στον 2ο γύρο με μια εκ των Τόρμο-Γκαβρίλοβα.

H Τσέχα πρώην Νο2, Καρολίνα Πλίσκοβα, απέκλεισε με 6-0 6-2 την Παολίνι και θα συνεχίσει κόντρα στην Ντανιέλε Κόλινς ενώ η Νάντια Ποντορόσκα κέρδισε με 6-4, 6-4 την ΜακΧέιλ και θα παίξει με την Ντόνα Βέκιτς.

Την πρώτη ιστορική νίκη για λογαριασμό της Αιγύπτου πέτυχε η Μαγιάρ Σερίφ (7-5, 7-5 την Πακέ) και περιμένει την Κόντα ή την Γιουβάν.

Making a statement @ashbarty drops just four points to clinch the opening set against Danka Kovinic 6-0 in 18 minutes.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/wvltqbFkR9 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

No.6 seed @KaPliskova books her spot in the #AusOpen second round with a comprehensive 6-0, 6-2 win over Paolini. pic.twitter.com/2UKyVe7Ozv — wta (@WTA) February 9, 2021