Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι διάρκειας 3.55' που ήταν και το τελευταίο χρονικά στην 1η ημέρα του Australian Open 2021, ο Ντένις Σαποβάλοφ εξασφάλισε το εισιτήριο για τους "64".

Ο Καναδός τενίστας επικράτησε με 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 του Ιταλού Γιάνικ Σίνερ και θα παίξει με τον Αυστραλό Τόμιτς στον 2ο γύρο. Από την άλλη ο 19χρονος ήταν άτυχος στην κλήρωση και μετά από την κούπα στο τουρνουά της Μελβούρνης αποχαιρετά πρόωρα το ΑΟ.

Ο Σίνερ έσβησε ματς πόιντ στο 5ο σετ αλλά ο Σαποβάλοφ είχε και 2ο και έφτασε στη νίκη.

Οι winners ήταν 62-26 υπέρ του Σαποβάλοφ ενώ ο Σίνερ είχε 44 έναντι 71 αβίαστα λάθη. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/20 για τον Ιταλό και 5/10 για τον Καναδό.

Το μέλλον ανήκει στον Γιάνικ Σίνερ που στα 19 έχει ήδη 2 τίτλους ATP και εισέπραξε και το χειροκρότημα του Σαποβάλοφ.

Ο Ντένις Σαποβάλοφ ζήτησε σε κάποιο σημειίο του αγώνα να πάει άμεσα τουαλέτα.

Ο διαιτητής του αρνήθηκε και ο Καναδός απάντησε πως θα κατουρηθεί πάνω του ή θα κάνει την ανάγκη του σε μπουκάλι!

Australian Open: Ο Σίνερ μεταφέρει μια κατσαρίδα εκτός κορτ (vid)

The look of someone who breaks in the opening game of the deciding set @denis_shapo | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/3qnMTVocOK

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021