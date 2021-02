Για 16η συνεχόμενη χρονιά ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με το δεξί στο Australian Open .

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 και έχει τα περισσότερα τρόπαια (8) στη Μελβούρνη επικράτησε με 6-3, 6-1, 6-2 του Τζερεμί Σαρντί στην πρεμιέρα του στο Australian Open και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφό.

Αυτή ήταν η 76η νίκη του στο τουρνουά και ήρθε μετά από 1.31'. Ήταν η 15η σερί νίκη του στο ΑΟ αφού έχει κερδίσει δυο συνεχόμενα τρόπαια, το 2019 και το 2020.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 41-20 winners, 11-26 αβίαστα ενώ είχε 6/13 μπρέικ πόιντ έναντι 0/0 του αντιπάλου του.

8-time champion going for No. 9 @DjokerNole is underway on @RodLaverArena! #AusOpen pic.twitter.com/riljow8Sym

— ATP Tour (@atptour) February 8, 2021