Australian Open: Περίπατος... στην πρεμιέρα για την Οσάκα (vids)

Αήττητη για 15ο σερί παιχνίδι παραμένει η Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια, πρώην Νο1 και νικήτρια του Australian Open 2019, επικράτησε με 6-1, 6-2 της Αναστασίας Παβλιουτσένκοβα στην πρεμιέρα του Australian Open , στη Μελβούρνη.

Η Ναόμι Οσάκα που είναι από τα φαβορί για τον τίτλο θα παίξει στον 2ο γύρο με την νικήτρια του αγώνα της Χέρτζοκ με την Γκαρσία.

Στο 1ο σετ, η Οσάκα θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και στο 4-0, η αντίπαλος της θα μειώσει με μπρέικ σε 4-1 αλλά η Οσάκα θα πετύχει και 3ο μπρέικ (5-1) και θα κλείσει το σετ στο σερβίς της (6-1).

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 στο 2ο σετ και ένα ακόμη μπρέικ στο 7ο γκέιμ (5-2) θα την οδηγήσει στη νίκη.

Οι winners ήταν 18-14 για την Ιαπωνέζα και τα αβίαστα 21-11 για την Ρωσίδα.

Cruise control.@naomiosaka advances to the second round of #AO2021 with a 6-1 6-2 win over Pavlyuchenkova.#AusOpen pic.twitter.com/l3Oblbsdft

