Australian Open: Περισσότερες ημέρες προπόνησης για τους αθλητές της καραντίνας (pic)

Περισσότερες ημέρες προπόνησης θα έχουν οι 72 τενίστες-τενίστριες που είναι σε "σκληρή" καραντίνα στη Μελβούρνη ανάμεσα στους οποίους είναι και η Μαρία Σάκκαρη .

Οι αθλητές που ταξίδεψαν με τσάρτερ που είχε κρούσμα covid-19 δεν έχουν για 14 ημέρες δικαίωμα να βγουν από το δωμάτιο τους σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που προπονούνται με προφυλάξεις.

Ενώ αρχικά οι 72 θα είχαν 2-3 ημέρες προπόνησης πριν από τα τουρνουά που είναι προάγγελος του Australian Open η Tennis Australia αποφάισε να μεταφέρει προς τα πίσω τις ημερομηνίες των τουρνουά και έτσι θα υπάρχουν 4-5 ημέρες προετοιμασίας.

Το ATP Cup στους άνδρες στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα αντί για 1η Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει στις 2/2 και τα άλλα τουρνουά (250) της ATP αντί για 31/1 θα αρχίσουν την 1η Φεβρουαρίου.

Στις γυναίκες, θα έχουμε 2 τουρνουά στις 31/1 και προστέθηκε για τις αθλήτριες της ¨σκληρής" καραντίνας όπως είναι η Μαρία Σάκκαρη άλλο ένα που θα αρχίσει στις 3/2. Έτσι η Μαρία θα έχει 5 ημέρες (από 29/1) για να προετοιμαστεί.

Θυμίζουμε ότι στις 8 Φεβρουαρίου αρχίζει το Australian Open.

Update: New #AusOpen lead-in schedule to help give the 72 players in 14-day quarantine lockdown the best possible preparation and training opportunities... https://t.co/OhlKPVUduS pic.twitter.com/jOMHyz75mw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2021