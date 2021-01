Ο Κρίστιαν και ο μικρός αδελφός του είχαν δει τον Σέρβο Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς , στην τηλεόραση να μιλάει με κατοίκους της πόλης από το μπαλκόνι του και αποφάσισαν να τον επισκεφτούν.

Βρέθηκαν λοιπόν έξω από το ξενοδοχείο του και του μίλησαν αφού τον είδαν να διαβάζει ένα βιβλίο. Ο "Νόλε" τους μίλησε και τους ζήτησε να παίξουν και τένις για να τους δει!

«Ο Νόβακ βγήκε στο μπαλκόνι, διάβαζε ένα βιβλίο. Εμείς απλά ήμασταν εκεί και άρχισε να μας μιλάει. Μας είπε να παίξουμε μερικές μπάλες εδώ», είπε ο Κρίστιαν Liappas.

Θυμίζουμε ότι ο Τζόκοβιτς είναι μαζί με τον Ναδάλ και άλλα μεγάλα αστέρια του τένις σε καραντίνα στην Αδελαϊδα περιμένοντας το ATP Cup και το Australian Open.

World no. 1 Novak Djokovic is making headlines again, but this time for a special moment with two young Adelaide fans. @VSchwarz9 #9News pic.twitter.com/vIS52vVHzV

— 9News Adelaide (@9NewsAdel) January 19, 2021