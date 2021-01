Άτυχο αυτό το κορίτσι. Όπου και να πάει την κυνηγούν τα ποντίκια.

Ο λόγος για την Γιούλια Πουτίντσεβα, η οποία είναι κλεισμένη σε καραντίνα σε δωμάτιο της Μελβούρνης, περιμένοντας το Australian Open και αντί να κάνει προπόνηση, έστω και στο δωμάτιο της, μετράει ποντίκια.

Η Καζάκα που είναι στο Νο28 του κόσμου είχε ανεβάσει πριν από λίγες ημέρες στα social media την επίσκεψη ποντικού στο δωμάτιο της και με τα χίλια ζόρια την μετέφεραν σ' άλλο. Τα ποντίκια όμως την κυνηγούν και εμφανίστηκαν και στο νέο της δωμάτιο!

Δείτε τα video που "ανεβάζει" η 26χρονη τενίστρια:

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now pic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

Different room same storywanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021