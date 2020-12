WTA: Κορυφαία τενίστρια του 2020 η Σοφία Κένιν (pic&vid)

Τενίστρια της χρονιάς για το 2020 ψηφίστηκε μέσα από τον διαγωνισμό της WTA, η Σοφία Κένιν .

Η 22χρονη Αμερικανίδα μέσα στο 2020 κατέκτησε το Australian Open, έφτασε στον τελικό του Roland Garros και ήταν η κορυφαία σε έσοδα στο έτος.

Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει το βραβείο "WTA Player of the Year" το οποίο στο παρελθόν λάβει 8 φορές η Στέφι Γκραφ και από 7 η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και η Σερένα Ουίλιαμς.

Στο διπλό το βραβείο για 2η συνεχόμενη χρονιά κέρδισε η Κριστίνα Μλαντένοβιτς (Γαλλία) με την Τιμέα Μπάμπος (Ουγγαρία) ενώ πιο βελτιωμένη παίκτρια για το 2020 ψηφίστηκε η νικήτρια του Roland Garros, Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία).

Η Βικτόρια Αζαρένκα κέρδισε το βραβείο "Comeback Player of the Year" και η Νάντια Ποντορόσκα (Αργεντινή)

