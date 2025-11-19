O Ναδάλ έπιασε ξανά ρακέτα και προπονήθηκε

Ο Ράφαελ Ναδάλ ένα σχεδόν χρόνο μετά τον τελευταίο του αγώνα, προπονήθηκε με την Αλεξάντρα Εάλα στις ακαδημίες του.

Ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Ράφαελ Ναδάλ θυμήθηκε-τουλάχιστον δημόσια-τις παλιές συνήθειες.

Ο 39χρονος από τη Μαγιόρκα, πήρε τις ρακέτες του και προπονήθηκε με την Αλεξάντρα Εάλα από τις Φιλιππίνες, στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας του στην Ισπανία.

«Ένα χρόνο μετά, ήταν φανταστικά να είμαι πίσω σε ένα γήπεδο τένις. Ήταν θαυμάσιο που προπονήθηκα μαζί σου Άλεξ! Την επόμενη φορά θα είμαι δυνατότερος», έγραψε ο Ναδάλ στη σχετική δημοσίευση που έκανε στα social media.

O Ναδάλ αγωνίστηκε για τελευταία φορά τέτοια εποχή πέρυσι στους τελικούς του Davis Cup στη Μάλαγα. Μεταξύ των πολλών πρότζεκτ που έχουν συζητηθεί μετά το τέλος της καριέρας του, είναι και μια σειρά αγώνων επίδειξης με τον Ρότζερ Φέντερερ και ίσως κάποια στιγμή αναβιώσει μια νέα μονομαχία τους.



