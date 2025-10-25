Ο Ραφαήλ Παγώνης πρόσθεσε έναν ακόμα σπουδαίο τίτλο στη συλλογή του, κατακτώντας το Tennis Europe Junior Masters με εντυπωσιακή ανατροπή! Ο 13χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Σλοβάκου Μαξ Λόριντσικ (Νο.6) με 4-6, 6-4, 6-3 στον τελικό του Μόντε Κάρλο και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την πορεία του στην κατηγορία U14.

Αν και βρέθηκε πίσω με σετ, ο Παγώνη έδειξε την ψυχραιμία και τη δύναμη που τον χαρακτηρίζουν. Μετά από δύο πολύ κλειστά σετ, μπήκε φουριόζος στο τρίτο, προηγήθηκε 4-0 και, παρότι ο Λόριντσικ αντέδρασε μειώνοντας σε 4-3, ο Παγώνης κράτησε γερά τα νεύρα του. Πήρε το σερβίς του αντιπάλου του στο δεύτερο ματς πόιντ και έφτασε στη νίκη ύστερα από 1 ώρα και 55 λεπτά μάχης.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στον Σλοβάκο και η τέταρτη του στο Μόντε Κάρλο, ενώ έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία που κατακτά τίτλο σε Tennis Europe Junior Masters. Με τον θρίαμβό του, μπήκε σε μια λίστα με ονόματα όπως Ράφα Ναδάλ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που είχαν επίσης λάμψει στο θεσμό στα πρώτα τους βήματα.

Ο Παγώνης ολοκληρώνει μια ονειρική σεζόν με οκτώ τίτλους, ανάμεσά τους τα Super Category του Μάια, του Μιλάνου και της Βαρκελώνης, το Ευρωπαϊκό στο Μοστ, καθώς και τη συμμετοχή του στον τελικό του Wimbledon Juniors U14. Το Masters αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε μιας χρονιάς κυριαρχίας, που επιβεβαιώνει τον τίτλο του κορυφαίου τενίστα της Ευρώπης στην ηλικιακή του κατηγορία.

