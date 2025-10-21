Το ρεκόρ του Ναδάλ που κατέρριψε ο Αλκαράθ!
Ο Κάρλος Αλκαράθ πέτυχε νέο ρεκόρ καριέρας. Η ρακέτα με την οποία ο Ισπανός τενίστας κέρδισε το Γουίμπλεντον το 2023 έγινε η πιο ακριβή που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.
Πιο αναλυτικά, η ρακέτα που χρησιμοποίησε ο Αλκαράθ σε ηλικία μόλις 20 ετών για να νικήσει τον Τζόκοβιτς στον θρυλικό αυτό τελικό που διήρκεσε τέσσερις ώρες πωλήθηκε με τελική τιμή τα 173.066 δολάρια, ξεπερνώντας κατα πολύ τα 157.000 δολάρια που είχαν καταβληθεί τον Ιούνιο του 2025 για τη ρακέτα με την οποία ο Ράφα Ναδάλ κέρδισε το Roland Garros του 2017.
Για την ιστορία η τρίτη πιο ακριβή ρακέτα τένις που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, με τιμή πώλησης τα 139.700 δολάρια, ανήκει και πάλι στον Ναδάλ και είναι εκείνη που χρησιμοποίησε ο Ισπανός για να κερδίσει το Αυστραλιανό Όπεν του 2022.
