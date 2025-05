Πρώτη νίκη επί Μεντβέντεφ και πρόκριση στα ημιτελικά για Ρουντ (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Κάσπερ Ρουντ ο οποίος επικράτησε για πρώτη φορά του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 και κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Madrid Open. Εκεί θα αντιμετωπίσει είτε τον Μένσικ, είτε τον Σερούντολο.

Η επέλαση του Κάσπερ Ρουντ στο Madrid Open συνεχίζεται με τον Νορβηγό νικώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 (6-3, 7-5) να παίρνει την πρόκριση για τον ημιτελικό του τουρνουά. Ο Ρουντ θα βρεθεί για δεύτερο φορά στους «4» του Madrid Open, με την πρώτη να είναι το 2021.

Όσον αφορά τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει για να μπορέσει να προκριθεί στον τελικό, αυτός θα είναι ο νικητής του Γιάκουμπ Μένσικ - Φρανσίσκο Σερούντολο.

The momentum is buiilding 📈@CasperRuud98 reaches his first Madrid SF in 4️⃣ years! pic.twitter.com/MrOla7HsKV