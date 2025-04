Tσιτσιπάς- Μπαντόσα: Το δίλημμα για τον γάμο τους (vid)

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα έλαμψαν στα Laureus World Sports, με το ζευγάρι να μιλά για τα σχέδια του γάμου τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα έκλεψαν την παράσταση στη διάρκεια των Laureus World Sports στη Μαδρίτη.

Το ζευγάρι ντυμένο στα λευκά εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους και την αίσθηση στιλ. Μάλιστα η επιλογή του λευκού, αποτέλεσε την αφορμή να μιλήσουν για γάμο.

Στην ερώτηση αν σκέπτονται να παντρευτούν στην Ελλάδα, o Τσιτσιπάς είπε: «Ακόμα προσπαθούμε να το καταλάβουμε», «είναι σαν ένας συναγωνισμός Ισπανία, Ελλάδα, Ισπανία, αλλά η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου» πρόσθεσε η Μπαντόσα, «σίγουρα στη Μεσόγειο» βεβαίωσε ο Έλληνας παίκτης.

Is there a Mediterranean wedding on the cards? 👀💍@steftsitsipas @paulabadosa pic.twitter.com/cLow7VLUC9