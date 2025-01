Η Άννα Κουρνίκοβα εμφανίστηκε σε εμπορικό κέντρο του Μαϊάμι χρησιμοποιώντας αναπηρικό καροτσάκι.

Η Άννα Κουρνίκοβα φροντίζει να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως ιδιαίτερα ανησυχία δημιούργησε η παρουσία της πρώην Ρωσίδας σε έξοδό της στο Μαϊάμι.

Το πρώην «χρυσό» κορίτσι του τένις χρησιμοποίησε αναπηρικό καροτσάκι και φορούσε μια ορθοπεδική μπότα στο δεξί πόδι, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να έχει χειρουργηθεί.

Ο σύζυγος της, Ενρίκε Ιγκλέσιας δεν ήταν παρών, καθώς την Κουρνίκοβα συνόδευε μια φίλη της στο εμπορικό κέντρο Bal Harbor στο Μαϊάμι, αλλά και οι κόρες της, η επτάχρονη Λούσι και η τετράχρονη Μαρία.

Είναι πιθανό η βόλτα να έχει σχέση με τα επερχόμενα γενέθλια της Μαρίας, καθώς κλείνει τα πέντε της στις 30 Ιανουαρίου.

#NEW НОВЫЕ ФОТО!



Anna during a family shopping session in Bal Harbour (25 January 2025)



#аннакурникова #annakournikova #balharbour pic.twitter.com/X9aMNi1QGR