Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από τέσσερις μήνες αναφέρθηκε λεπτομερώς στη λύση της επαγγελματικής συνεργασίας με τον πατέρα του Απόστολο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά αποφάσισε να μιλήσει με λεπτομέρειες για τον επαγγελματικό χωρισμό με τον πατέρα του Απόστολο, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Έλληνας παίκτης ήταν καλεσμένος στο podcast της Καρολίν Γκαρσιά και Μπόρχα Ντουράν, «Tennis Insider Club», όπου αναφέρθηκε για το κεφάλαιο του πατέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε: «Δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνα χωρίς τον πατέρα μου, ήταν εκεί για μένα κάθε μέρα, ως πατέρας και ως προπονητής, μου έδινε συμβουλές και με βοηθούσε κάθε μέρα. Ήταν εκεί από την αρχή. Είχαμε έντονες στιγμές, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Ήταν πάντα εκεί για μένα και είναι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, μου έδειχνε πάντα τον τρόπο, πως θα έπρεπε να το κάνω. Είναι ένας άνδρας με τιμή και όταν έκανε λάθος το παραδεχόταν και ερχόταν και μου το έλεγε.

Αποφάσισα να σταματήσω τη συνεργασία μας γιατί έβλεπα ότι πολλά πράγματα άρχισαν να τον κουράζουν, δεν είχε τα ίδια επίπεδα ενέργειας. Ίσως και να έκανε συχνότερα λάθη από το συνηθισμένο. Και σκεφτόμουν ότι ίσως έπρεπε χρόνια πριν να πάρω τον δικό μου δρόμο, αλλά μου ήταν δύσκολο να αποσυνδεθώ από τον πατέρα μου που είχε κάνει τόσα πολλά για μένα. Στην τελική, ήταν εκείνος που έφερε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στη ζωή μου και το να τον απομακρύνω θα ήταν κάτι που θα τον πλήγωνε.

New Episode With Stefanos Tsitsipas!



From facing his idols to navigating career-defining challenges, Stefanos shares raw insights, untold stories, and his vision for the future, in our newest episode. Available here on X and on your favorite streaming platforms. pic.twitter.com/RlMG7ouUqQ