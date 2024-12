Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του World Tennis League, σε αντίθεση με τον Πάουλα Μπαντόσα, που έπαιξε με την ομάδα των Eagles.

Στο Άμπου Ντάμπι άρχισε την Πέμπτη (19/12) το World Tennis League, ενός τουρνουά επίδειξης που διεξάγεται για 3η χρονιά. Στο τουρνουά συμμετέχουν 12 παίκτες και παίκτριες, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες.

Ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάολα Μπαντόσα, που μαζί με την Ίγκα Σβιόντεκ και τον Καζάκο, Αλεξάντερ Σεφτσένκο συνθέτουν την ομάδα των Eagles.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν και ήταν κανονικά στο πρόγραμμα της ημέρας, δεν αγωνίστηκε, χωρίς να ανακοινωθεί ο λόγος, αν και το πρωί προπονήθηκε κανονικά.

Αντίθετα, κανονικά αγωνίστηκε η Πάουλα Μπαντόσα στα διπλά με αντιπάλους την ομάδα των Kites. Στο μεικτό διπλό η Μπαντόσα, με συμπαίκτη τον Σεφτσένκο ηττήθηκαν από την ομάδα των Ρουντ και Παολίνι με 6-4 και στο διπλό γυναικών, με συμπαίκτρια τη Σβιόντεκ από τις Χάλεπ και Παολίνι με 7-5. Στο τέλος η ομάδα των Kites επικράτησε επί αυτής των Eagles με 25-20.

We pay our internet bills for rallies like this 📷

Display of sheer athleticism ended with the @honorfxVN Eagles taking the point 📷#worldtennisleague #kites #eagles #teameagles #teamkites #toyamsportslimited #gamechangersfalcons #wtl #live #etihadarena #abudhabi #uae pic.twitter.com/vN1Rziokgk