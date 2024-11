Η Ιταλία νικώντας τη Σλοβακία με 2-0 στον τελικό του Billie Jean King Cup στη Μάλαγα, έγινε πρωταθλήτρια κόσμου για 5η φορά στην ιστορία της.

Η Ιταλία ολοκλήρωσε τη δουλειά στη Μάλαγα, κατακτώντας τον τίτλο του φετινού Billie Jean King Cup και της πρωταθλήτριας κόσμου στις γυναίκες για το 2024.

Στον τελικό της διοργάνωσης η Ιταλία επικράτησε επί της Σλοβακία με 2-0 νίκες, φθάνοντας στον 5ο τίτλο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2013.

The new world champions have a message for you 🤳🇮🇹#BJKCup | @federtennis pic.twitter.com/9n9GjQlqtq