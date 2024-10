Τσιτσιπάς - Μπαντόσα: «Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο»

Φωτογράφιση για το εξώφυλλο του ισπανικού περιοδικού «Hola» έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Πάουλα Μπαντόσα.

Στέφανος Τσιτσιπά και Πάουλα Μπαντόσα έκαναν φωτογράφηση στο Παρίσι για το ισπανικό περιοδικό «Ηalo» στο πλαίσιο της συνύπαρξής τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το διάσημο ζευγάρι του τένις μίλησε για την γνωριμία του, τα θέλω του και τη ζωή μετά την απόσυρση από το άθλημα που κάνουν. Μάλιστα, δήλωσαν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να υπογραμμίζει πως η Ισπανίδα τενίστρια του θυμίζει τη μάνα του.

Οι δύο τενίστες αφιέρωσαν αρκετό χρόνο, όντας ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για τη σχέση τους.

Για το πότε παρατήρησε την Μπαντόσα ο Τσιτσιπάς:

«Θα έλεγα ότι η πρώτη φορά που παρατήρησα την Πάουλα ήταν όταν την είδα στο Australian Open του 2020, να παίζει στο Center Court. Ήμουν σαν υπνωτισμένος τότε και θυμάμαι ότι σκεφτόμουν από μέσα μου ότι μια μέρα θα ήμασταν μαζί».

Για το πότε παρατήρησε η Μπαντόσα τον Τσιτσιπά:

«Συνάντησα τον Στέφανο αμέσως μετά τον τραυματισμό μου Ήταν μια από τις πιο δύσκολες εποχές για μένα, γιατί δεν είχα περάσει ποτέ τόσους μήνες χωρίς να παίξω τένις, και μου έδωσε την ευτυχία, την υποστήριξη και τον καθαρό αέρα που χρειαζόμουν τόσο πολύ εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ τυχερή που ήρθε λίγο φως στη ζωή μου σε μια τόσο σκοτεινή εποχή».

“Hola to love, where every moment is an adventure together.” 🤎 pic.twitter.com/dXLOczmEY7