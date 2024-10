Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και προκρίθηκε στον τελικό του Six Kings Slam στο Ριάντ.

Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, αυτή τη φορά στο Six Kings Slam στο Ριάντ. Μετά από 2.5 ώρες αγώνα, επικράτησε με 6-2, 6-7(0), 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κάρλος Αλκαράθ ή Ράφα Ναδάλ.

Ο Σίνερ επικράτησε του Τζόκοβιτς σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό του Six Kings Slam στο Ριάντ. Παρά την αρχική επικράτηση του Σίνερ στο πρώτο σετ, ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στο δεύτερο, κερδίζοντας το τάι μπρέικ με 7-0. Το τρίτο σετ ήταν αμφίρροπο με συνεχόμενα μπρέικ, αλλά ο Σίνερ πήρε τη νίκη σερβίροντας επιτυχώς στο 5-4.

Η φιλική αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής θα λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια ενώ όλοι οι συμμετέχοντες αμείβονται με 1,5 εκατομμύριο!

Sealed with a kiss! @janniksin defeats Djokovic 6-2 6-7 6-4 to reach the Grand Final at the #SixKingsSlam pic.twitter.com/8pNDLCHl7t