Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν χάνει την ευκαιρία να δείξει την αγάπη του για την Ελλάδα και στη διάρκεια των αγώνων του Davis Cup στο Βελιγράδι, έκανε προθέρμανση χορεύοντας συρτάκι σε διάδρομο γυμναστικής.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε κάθε ευκαιρία δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα. Ο 37χρονος σταρ ηγήθηκε το Σαββατοκύριακο στην επικράτηση της Σερβίας επί της Ελλάδας με 3-1 στους αγώνες του Davis Cup που έγιναν στο Βελιγράδι.

Μάλιστα ο Τζόκοβιτς βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο για να στείλει την αγάπη του προς τη χώρα μας.

Πριν αντιμετωπίσει τον Γιάννη Ξυλά, στον 2ο αγώνα του tie ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, έκανε προθέρμανση στον διάδρομο γυμναστικής χορεύοντας συρτάκι, σχολιάζοντας: «Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος προετοιμασίας για τα παιχνίδια με τα αδέρφια από την Ελλάδα στο Davis Cup».

