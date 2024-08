Η Καρολίν Γκαρσία σε μια συγκλονιστική ανάρτηση, δημοσιοποίησε τις σκέψεις της, με αφορμή τα εμετικά μηνύματα που έχει δεχθεί στα social media

Η Καρολίν Γκαρσία σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στο instagram, αναφέρεται στο cyberbullying που έχει δεχθεί, ποστάροντας κάποια από τα υβριστικά μηνύματα.

«"Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να αυτοκτονήσεις", "Ελπίζω η μητέρα σου σου να πεθάνει σύντομα", "Οι κλόουν ανήκουν στο τσίρκο", "είσαι σκατά", "Ελπίζω με όλη μου την καρδιά, κάτι κακό να σου συμβεί", "Σε μισώ τόσο πολύ", είναι κάποια από αυτά.

Η 30χρονη Γαλλίδα, έθιξε το θέμα του στοιχηματισμού, αναδεικνύοντας την υποκρισία που υπάρχει από τα κυβερνητικά όργανα του τένις και τις διοργανώσεις, που συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις στοιχηματικές και να προωθούν τον τζόγο.

This are some of the messages I received lately after loosing some matches. Just a few of them. There’s hundreds. And now, being 30 years old, although they still hurt, because at the end of the day, I’m just a normal girl working really hard and trying my best, I have tools and… pic.twitter.com/q4djrfLfx9