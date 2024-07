Η ώρα του Greece Bowl by Ten Pro στο Kalimera Kriti Hotel & Village Resort πλησιάζει!

Στα πλαίσια της συμφωνίας του Kalimera Kriti Hotel & Village Resort και της Ten Pro, ενός από τους μεγαλύτερους διοργανωτές tennis tournaments παγκοσμίως, το πρώτο Greece Bowl by Ten Pro θα φιλοξενηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 6 Οκτωβρίου 2024 στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο tennis center της Ελλάδας και από τα κορυφαία της Μεσογείου με 20 state of the art χωμάτινα γήπεδα, 6 γήπεδα με artificial grass, 2 γήπεδα padel στα οποία θα προστεθούν προσεχώς και άλλα 3 .

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν κορυφαίου επιπέδου νεαροί τενίστες (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 10-16 ετών από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση εγγυάται στους συμμετέχοντες 4 ή 8 αγώνες για κάθε αθλητή.

Για να λάβετε πληροφορίες για τη διοργάνωση και να εγγραφείτε επικοινωνήστε με την TEN-PRO team

https://www.ten-pro.nl/greece-bowl/

Email: [email protected]

Tel/WhatsApp: 0031622118857

Για να κάνετε κράτηση στο Kalimera Kriti Hotel & Village Resort επισκεφτείτε το

www.kalimerakriti.gr

Email: [email protected]

Τ 2841069000

Κάνε κράτηση σε μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία και ανταγωνίσου με κορυφαία ταλέντα από όλον τον πλανήτη στο καλύτερο, μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο tennis center της Ελλάδας!

#kalimerakritihotel, ο απόλυτος προορισμός διακοπών και tennis στην Ελλάδα.