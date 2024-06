Δική του ακαδημία στα Δυρράχιο ανοίγει ο Ράφα Ναδάλ, δίπλα στο κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ισπανό τενίστα να ανακοινώνει τη συμφωνία μαζί με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Στα μέσα του Γενάρη έγινε γνωστή η απόφαση της Μάντσεστερ Σίτι να επεκτείνει το έργο των ακαδημιών στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στην Αλβανία. Σε συνεργασία με την αλβανική κυβέρνηση, οι «πολίτες» αποφάσισαν να ανοίξουν σχολή ακαδημιών στη γειτονική χώρα με σκοπό να επεκταθούν και στα Βαλκάνια, καθώς η Αλβανία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη εξέλιξη στον ποδοσφαιρικό τομέα.

Η Αλβανία ωστόσο δεν έμεινε μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς τη δική του ακαδημία τένις στο Δυρράχιο, δίπλα ακριβώς από το αθλητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι, θα δημιουργήσει ο Ράφελ Ναδάλ. Ο Ισπανός «θρύλος» βρέθηκε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Αλβανίας όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα, με τους δύο άνδρες να ανακοινώνουν τη συμφωνία.

Ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, το οποίο θα χτιστεί περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας. Το κέντρο που θα ανοίξει ο Ράφα Ναδάλ θα αποτελείται από 12 τένις κορτ, έξι πάντελ, πισίνες, χώρους χαλάρωσης για μασάζ, εστιατόρια, ενώ εντός των εγκαταστάσεων θα χτιστεί και ένα μουσείο που θα έχει διάφορους τίτλους του Ισπανού τενίστα, αλλά και αντικείμενα από τους κορυφαίους αντιπάλους του.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί και το τένις στη χώρα, με τον Έντι Ράμα να φτάνει σε μια σημαντική συμφωνία, με έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου έργου. Το πρότζεκτ είναι εκπληκτικό, μας άρεσε το όραμα της χώρας που θέλει να προωθήσει όλα τα αθλήματα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι επιτυχημένο», δήλωσε ο Ράφα Ναδάλ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έντι Ράμα.

The “Rafa Nadal” tennis center will be opened in Durres alongside the Manchester City academy. pic.twitter.com/VVwU574uzp