Η Αννα Καλίνσκαγια απέσυρε τη συμμετοχή της και η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά στο Maimi Open.

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε μια άκοπη πρόκριση στα προημιτελικά του Miami Open. Ο αγώνας της με την Άννα Καλίνσκαγια, που θα άνοιγε το πρόγραμμα της της 9ης ημέρας του τουρνουά στο Grandnstand, δεν θα γίνει, καθώς η Ρωσίδα απέσυρε τη συμμετοχή της λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνδιού.

H Καλίνσκαγια αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό μηρό και αυτός είναι ο λόγος που απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά.

Unfortunately, Anna Kalinskaya is unable to take the court against Maria Sakkari for their Miami Open R4 match due to a right thigh injury.



A pity that injury struck when she had a good chance of going deep and was playing some stunning tennis!



