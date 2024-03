Τσιτσιπάς και Μπαντόσα έχασαν στον τελικό του Tie Break Tens (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα… ενώθηκαν στο μεικτό διπλό του Tie break Tens στο Ιντιαν Γουέλς, όπου έφτασαν στον τελικό, αλλά εκεί ηττήθηκαν από τους Σέλτον και Ναβάρο.

Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα έπαιξαν για δεύτερη φορά σε μεικτό διπλό και τα πήγαν εξίσου καλά, όπως και στον Περσικό τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το ζευγάρι έπαιξε στο τουρνουά επίδειξης του Ιντιαν Γουέλς, Tie break tens και έφτασε ως τον τελικό.

Αρχικά κέρδισε στα προημιτελικά (συμμετέχουν 8 ζευγάρια μεικτού που παίζουν ένα tie break των 10 πόντων) το δίδυμο Σβιόντεκ και Χουρκάτζ με 10-2, ενώ στον ημιτελικό επικράτησαν των Τιάφο και Ζενγκ.

Στον τελικό αντιμετώπισαν τους Μπεν Σέλτον και Εμα Ναβάρο, με το δίδυμο από τις ΗΠΑ να κερδίζει με 10-8 και να κατακτά τον τίτλο και μαζί μια επιταγή των 200.000 δολαρίων.

Ναβάρο και Σέλτον στον πρώτο γύρο απέκλεισαν την Μαρία Σάκκαρη, η οποία αντικατέστησε την τελευταία στιγμή την Ριμπάκινα και έπαιξε μαζί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

«Με κάνει να παίζω καλά και αυτό είναι σημαντικό. Με στηρίζει κάθε φορά και το ότι μοιραζόμαστε το court μαζί είναι υπέροχο» είπε η Μπαντόσα μετά τον τελικό.

«Μου δίνει αυτοπεποίθηση να παίζω σε τέτοια τουρνουά καλά. Ημασταν λίγο άτυχοι, αλλά είμαι χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να παίξουμε μαζί, αλλά ήταν καλύτεροι οι αντίπαλοί μας. Εδώ είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά με την Πάουλα και έχει μια συναισθηματική αξία για μας να παίζουμε εδώ και μακάρι να το κάνουμε και στο μέλλον» είπε από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς.

