Η Σιμόνα Χάλεπ κατέθεσε για αρκετή ώρα στο CAS και έκανε μια σύντομη δήλωση έξω από το δικαστήριο στους δημοσιογράφους.

Χαμογελαστή και αισιόδοξη πως η υπόθεσή της θα λήξει με αίσιο τέλος, φάνηκε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα τενίστρια κατέθεσε για αρκετές ώρες στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης, όπου, όπως είπε, έδωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπερασπιστική της γραμμή και πιστεύει πως στο τέλος θα δικαιωθεί.

«Ήταν μια μεγάλη σε διάρκεια ακρόαση και αυτό που μπορώ να πω είναι πως είχα την ευκαιρία να δείξω την υπερασπιστική γραμμή μου. Πραγματικά πιστεύω ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι η μέρα που θα είμαι ξανά στο court θα έρθει σύντομα» είπε η Χάλεπ στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από τις πόρτες του CAS.

Simona Halep after the CAS Trial:



“Well, it was a long hearing and what I can say is I had the chance to show my defense. I really believe the truth is going to come out and the day to be on court is going to be soon.”



SNTV pic.twitter.com/fwjSc3UxXi