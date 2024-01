Σαρωτική η Αϊλα Τομλγιάνοβιτς, διέλυσε με 6-1, 6-1 την Ολγα Ντανίλοβιτς και η Αυστραλία είναι στην 4αδα.

Οι οικοδεσπότες Αυστραλοί ταξιδεύουν από το Περθ στο Σίδνεϊ, καθώς απέκλεισαν την Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς!

Μετά την ήττα του Νο1 του κόσμου από τον ντε Μινόρ, ήρθε μια επιβλητική εμφάνιση από την Αϊλα Τομλγιάνοβιτς, η οποία κέρδισε με 6-1, 6-1 την Ολγα Ντανίλοβιτς.

Ruthless @Ajlatom defeats Stevanovic 6-1 6-1 to send Australia to the Semi-Finals! #UnitedCup pic.twitter.com/Hs4FFRigWE