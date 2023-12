Με Σάκκαρη και η δεύτερη σεζόν του Break Point (vid)

Κυκλοφόρησε το trailer του Break point από το Netflix με το παρασκήνιο από την σεζόν του 2023 και την Μαρία Σάκκαρη να πρωταγωνιστεί.

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στη νέα σεζόν του ντοκιμαντέρ του Netflix «Break point».

Η πλατφόρμα δημοσίευσε το πρώτο της trailer για τον νέο κύκλο της σειράς, στο οποίο η Σάκκαρη εμφανίζεται τέσσερις φορές. Μία αρχικά να κάθεται εκνευρισμένη στον πάγκο πετώντας ένα μπουκάλι και να λέει στην κάμερα την ατάκα «είμαι 28 χρονών και πρέπει να κερδίσω ένα τουρνουά», μία δεύτερη φορά να χαμογελάει, άλλη μία να γυμνάζεται κι άλλη μία να… φιλάει το τρόπαιο που κατέκτησε στην Γουαδαλαχάρα.

Στο trailer δείχνει πως το ντοκιμαντέρ εστιάζει αρκετά στη νέα γενιά, καθώς και τους Τζόκοβιτς, Τιάφο, Φριτζ, Πεγκούλα, Σαμπαλένκα, Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ.

Το πρώτο επεισόδιο θα βγει στον «αέρα» στις 10 Ιανουαρίου, λίγα 24ωρα πριν την έναρξη στο Australian Open.

Δείτε το trailer:

Break Point comes for its second serve on January 10 Watch the world's top tennis players set their sights on glory during another grueling Grand Slam season. pic.twitter.com/0Gh4CSrcTC