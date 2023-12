Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, μαζί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ είχαν μια ξεχωριστή εμπειρία στην πίστα Yas Marina Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι φανατικός οπαδός της Formula 1 και η παρουσία του στο Άμπου Ντάμπι για το World Tennis League ήταν μια μεγάλη ευκαιρία.

Μαζί με τον κουμπάρο του Αντρέι Ρούμπλεφ επισκέφτηκαν την πίστα Yas Marina Formula 1, εκεί όπου ο Μαρξ Φερστάπεν τον προηγούμενο μήνα νίκησε στον αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Had a fun day at the @ymcofficial earlier this week. @AndreyRublev97 @F1 pic.twitter.com/D0RUiqQ2wF